СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 2160 вибухів на Донбасі

З них 1740 вибухів сталося на Луганщині, моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала 2160 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 6 січня до 19:30 7 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 420 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 220 вибухів)», - йдеться у звіті.

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Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Горлівки, шахти Октябр, Майорська, Ясинуватої, Авдіївки, Донецька, Вуглегірська та Березового.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 1740 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 80 вибухів)», - зауважують спостерігачі.

На Луганщині порушення зафіксовані у населених пунктах Кадіївка, Алмазна, Мирне, Весела Гора, Берегівське та Трьохізбенка.

Раніше повідомлялося, що українські бійці збили четвертий за півтора місяця російський безпілотник.