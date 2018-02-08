Доба у зоні АТО: українські бійці збили четвертий за півтора місяця російський безпілотник

Окупанти збільшили кількість та інтенсивність обстрілів. Українським підрозділом ППО було збито дрон російського виробництва «Орлан-10».

Минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік українських захисників. Окрім важких мінометів, противник, на деяких ділянках лінії зіткнення, застосував танкове озброєння та артилерію, що є грубим порушенням Мінських домовленостей. Із настанням сутінок вогневі провокації лише посилилися, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 7 лютого 2018 року.

Загалом минулої доби було зафіксовано 17 прицільних обстрілів з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойове травмування. У задовільному стані його було доставлено до медичної установи та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

Окрім того, минулої доби зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО було збито БПЛА російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця – це уже четвертий збитий безпілотник цього типу.

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На Луганському напрямку, у вечірній час, епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях наших оборонців довкола Луганського. Десять 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами неподалік Троїцького. У районі Кримського окупанти обстрілювали наших оборонців із мінометів різних калібрів та гранатометів, а біля Новгородського – вели вогонь з 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку за темної пори доби було відносно спокійно, натомість вдень агресор понад годину вів вогонь з озброєння танка, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Гранатомети та кулемети окупанти застосували і на Приазов’ї, біля Широкиного.

Як повідомляв УНІАН, за добу 6 лютого внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо бійців ЗСУ.