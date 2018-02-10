За добу внаслідок ворожих обстрілів поранено одного бійця АТО - штаб

Загалом за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Минулої доби опорні пункти Збройних Сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 9 лютого 2018 року.

Загалом за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

Читайте такожНа Приазов’ї внаслідок обстрілів окупантів постраждав боєць АТО - штаб

На Луганському напрямку ворог у вечірній час з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по наших позиціях поблизу Світлодарська. Озброєння БМП, кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, а міномети калібру 82-мм – по оборонцях Новгородського. Також, вдень, бойовики з піхотного озброєння порушували перемир’я на підступах до Луганського та Зайцевого.

На Донецькому напрямку противник, за світлої пори доби, взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї – поблизу Славного.

Загалом за минулу добу, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські бійці збили четвертий за півтора місяця російський безпілотник.