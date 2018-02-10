У Міноборони розповіли про стан одного з поранених вчора у зоні АТО

Минулої доби в зоні АТО бойовики 11 разів прицільно обстріляли позиції українських віськових.

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення, його евакуювали до медичного закладу, проте стан його здоров’я залишається важким.

Читайте такожЗа добу внаслідок ворожих обстрілів поранено одного бійця АТО - штабЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

Він нагадав, що минулої доби в зоні АТО бойовики 11 разів прицільно обстріляли позиції Збройних сил України. Українські військові 5 разів відкрили вогонь у відповідь.

Так, на Луганському напрямку незаконні збройні формування 9 разів відкрили прицільний вогонь у бік українських військових. Бойовики обстріляли захисників Новгородського з 82-мм мінометів, випустивши при цьому 5 мін. «В районі Новоолександрівки та Богуславського зафіксовано ворожі обстріли з озброєння БМП. Окрім цього, поблизу вказаних населених пунктів, а також в районі Луганського, Зайцевого та Світлодарська окупанти неодноразово відкривали вогонь в бік наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – зазначив Гуцуляк. Українські військові відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, додав речник, минулої доби НЗФ двічі порушили режим тиші. Поблизу Пісків бойовики обстріляли позиції сил АТО зі 120-мм та 82-мм гранатометів, випустивши 5 снарядів. «У районі населеного пункту Славне відбувся ворожий обстріл зі стрілецької зброї», – зазначив Гуцуляк.