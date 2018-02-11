У Міноборони розповіли про відпрацювання бойовиками наступальних дій

Окупанти провели навчання в районі населених пунктів Алмазна, Мирне, Успенка та Круглик.

Бойовики на Донбасі продовжують активно порушувати Мінські домовленості в частині заборони проведення навчань з бойовою стрільбою у межах зони безпеки та щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, противник продовжує активно порушувати Мінські домовленості в частині, що стосується заборони проведення навчань з бойовою стрільбою у межах зони безпеки, - таке рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, та щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування", - сказав він.

Гуцуляк повідомив, що встановлено було, що в районі населеного пункту Алмазна підрозділами окремого мотострілецького полку зі складу так званого 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ проводились навчання з бойовими стрільбами зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі населених пунктів Мирне, Успенка та Круглик (Лутугінський район Луганської області) підрозділами окремої мотострілецької та окремої артилерійської бригад цього ж так званого 2 АК проводились заходи бойової підготовки з бойовою стрільбою артилерійських й танкових підрозділів, а також відпрацьовувались елементи ведення наступального бою та водіння бойових машин.