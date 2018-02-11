Бойовики сьогодні здійснили 8 обстрілів позицій сил АТО - штаб

Окупанти продовжують використовувати зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

З початку доби в районі проведення антитерористичної операції на Донеччині зафіксовано 8 обстрілу позицій Збройних сил України з боку бойовиків, ніхто з українських воїнів не постраждав.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 11 лютого 2018 року.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, у тому числі й зброї, забороненої Мінськими домовленостями", - повідомили в штабі.

На Луганському напрямку, сказано у звіті, бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по опорним пунктам сил АТО неподалік від Зайцевого.

На Донецькому напрямку окупанти порушували перемир'я з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. На приморському ділянці оборони сил АТО терористи застосували озброєння БМП, міномети калібру 120 мм і 82 мм за українським захисникам неподалік від Талаковки.

Також з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по опорним пунктам поблизу Водяного та Широкіно.