Лише день без обстрілів: Україна у Мінську розповіла про порушення Росією "різдвяного перемир'я"

Учасники переговорів від України також звернули увагу на перешкоджання бойовиками роботі спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій території Донбасу.

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську наголосила на порушенні Росією як стороною конфлікту погодженого "різдвяного перемир'я" на Донбасі.

Про це прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала на своїй сторінці у Facebook.

"Українська сторона вкотре звернула увагу на неналежне виконання Росією як стороною конфлікту на Донбасі домовленості ТКГ про запровадження так званого «різдвяного» перемир’я, яке почало діяти з 23 грудня 2017 року. Відтоді українська сторона зафіксувала лише один день без обстрілів з боку РФ та ОРДЛО", - наголосила Оліфер.

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"Хоча загалом кількість обстрілів з боку РФ та ОРДЛО стала меншою, є вкрай тривожним те, що усі обстріли – прицільні, а кожен другий обстріл відбувається з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь (120мм і 82мм міномети, 122 мм артилерія)", - наголосила прес-секретар Кучми.

"Ми також акцентували на незадовільному виконанні з боку ОРДЛО своїх зобов’язань стосовно розмінування і проведення ремонтних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури. Так, починаючи з 1 січня 2018, українська сторона СЦКК відправила на адресу СММ ОБСЄ 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Водночас, інша сторона дала гарантії безпеки лише в одному випадку", - заявила прес-секретар Кучми.

"Серед хронічних проблем, з якими стикається СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території українського Донбасу, є системне перешкоджання роботі спостерігачів, що не дозволяє місії ефективно виконувати функції моніторингу і верифікації безпекової ситуації в зоні конфлікту. Насамперед це стосується районів поблизу українсько-російського державного кордону. Так, впродовж «Різдвяного» перемир’я спостерігачі СММ 44 рази стикались в ОРДЛО з необґрунтованим обмеженням доступу; у той самий час на підконтрольній Уряду України території Місія зафіксувала лише 3 подібних випадки", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушують домовленості.