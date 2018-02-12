Вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на усіх напрямках: у хід йшли заборонені міномети

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

Протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Луганському напрямку, ворог, вдень та за темної пори доби, вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку, противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем із озброєння БМП. «Поблизу Водяного і Широкиного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки», – йдеться у повідомленні.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.