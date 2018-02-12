На Донеччині поранено цивільного: поліція розслідує терористичний акт

Чоловіка прооперували, наразі його життю нічого не загрожує.

Сьогодні в Гранітному Донецької області 63-річний мирний мешканець дістав кульове наскрізне поранення лівого плеча.

Як повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області, трагедія сталася сьогодні близько 13.00.

«Інформація про поранення чоловіка надійшла до Волноваського відділу поліції від медиків. На цей час відомо, що чоловік прибирав сніг біля свого будинку, коли почув звук від пострілів», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка госпіталізували до районної лікарні м. Волноваха, де його прооперовано, і зараз його життю нічого не загрожує. Слідчо-оперативна група місцевої поліції встановлює всі обставини події.

Вказаний факт попередньо кваліфіковано за ч.2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в АТО загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено.