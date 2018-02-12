В зоні АТО загинув один український військовий, ще одного було поранено

Загалом, від початку доби, зафіксовано вісім обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

Сьогодні в АТО загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено. Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожВчора бойовики обстрілювали ЗСУ на усіх напрямках: у хід йшли заборонені мінометиТак, на Луганському напрямку ворог активізувався поблизу Новолуганського, Світлодарська і Зайцевого.

«Тут загарбники вели вогонь по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр.

В повідомленні сказано, що декілька пострілів з кулеметів пролунали неподалік Новгородського.

"З гранатометів різних типів противник також обстрілював захисників Катеринівки, а по оборонцях Попасної - вів вогонь з мінометів калібру 82-мм. Проте, найбільш активно ворог обстрілював оборонців Кримського. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували 120-ти та 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні.

В прес-центрі штабу АТО повідомляють, що «загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще одного нашого оборонця було поранено».

В повідомленні висловлено щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України.