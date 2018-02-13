Закон про Донбас не відкидає військового шляху звільнення окупованих територій — Турчинов

Ми не кажемо, що сьогодні можемо звільнити окупований Донбас виключно силовим шляхом, наголосив Турчинов.

Закон про Донбас не відкидає силового шляху звільнення окупованих територій і створює для цього передумови.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

"Водночас закон не перекреслює мирний шлях, навпаки, сьогодні ніхто не скасував Мінські угоди. Так, Росія їх саботує, вона намагається їх нівелювати, але дипломатичний шлях, згідно з позицією президента, залишається одним із пріоритетних", - наголосив він.

Турчинов пояснив, чому цей документ дуже важливий для України. По-перше, на рівні закону Росія визнається країною-агресором.

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"Це одразу перекреслює плани Путіна щодо маскування військової агресивної операції під миротворчу. Те, що він хотів зробити і те, що вже навіть обговорювалося в ООН. Тобто, цей закон узагалі не дає можливості Росії називати себе миротворцем, тому що не можна бути миротворцем і агресором одночасно", - зазначив секретар РНБО.

Друге — закон чітко визначає технологію захисту громадян України, які залишилися на окупованій території, і також тих, хто змушені були покинути власні домівки й нині перебувають в Україні, але втратили майно, нерухомість тощо.

"У законі чітко зазначено, що будь-які акти, складені на окупованій території, не мають жодного юридичного сенсу. Ми реально захищаємо наших громадян від свавілля й терору, в якому вони змушені сьогодні перебувати", - додав Турчинов.

Дуже важлива, за його словами, й безпекова складова закону.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).