Загострення на Світлодарській дузі: окупанти під Троїцьким обстрілювали ЗСУ понад 5 годин (відео)

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

Доба, що минула, відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій. Особливо активно загарбники порушували режим припинення вогню за темної пори доби.

Читайте такожПід час обстрілу в зоні АТО загинув боєць Дмитро Сисков (відео)

Зокрема, на Луганському напрямку епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм по позиціях ЗСУ неподалік Троїцького. «Також, поблизу цього прифронтового населеного пункту, противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли біля цього населеного пункту тривали понад п’ять годин - окупантами було випущено близько 150 снарядів і мін», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120-мм і 82-мм. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-мм мінометів. Крім того, зі стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської.

«Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав», – повідомили у штабі.