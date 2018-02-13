Сьогодні окупанти на Донбасі 4 рази порушили перемир'я - штаб
Від початку сьогоднішньої доби бойовики російсько-окупаційних військ 4 рази порушили режим припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.
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Зокрема, на Луганському напрямку противник з мінометів калібру 120 мм вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Троїцьке.
Біля Новозванівки бойовики здійснили декілька пострілів з великокаліберних кулеметів.
На Светлодарской дузі під ворожий вогонь з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних видів потрапили оборонці Луганського. У цьому ж районі з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції сил АТО неподалік Світлодарська.