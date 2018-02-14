Українські військові днями ліквідували ДРГ бойовиків у Широкиному: є полонені та знищені (відео)

Бійці кажуть, що можуть принести значно більше користі, якщо бойові дії не будуть оборонні, а наступальні.

Українські військові в Широкиному тримають свої позиції, однак ворог засипає їх снарядами забороненого калібру.

"Буває спокійно, буває не дуже", - констатують захисники селища, йдеться у сюжеті ТСН.

"Коли вони там стріляють, то нічого страшного, а коли починає нормальне РПГ прилітати, АГС, щільна стрілкотня – то вже добре. Так мінометники працюють", - розповів про щоденний стан справ морський піхотинець на прізвисько "Німець".

Читайте такожКількість вибухів на Донбассі за останню добу зросла вдвічі

Захисники практично не використовують техніку, тому що вона не дозволяє пересуватися тихо, а викривати своє місцеперебування бійці не люблять. Так і з очевидних цілей супротивник починає бити потужним 120-го калібру.

Тому військові воліють бути немов привидами, особливо тому, що така тактика приносить плоди: нещодавно бійці знешкодили ворожу ДРГ у складі п'яти осіб.

"У прилади видно. Двох взяли у полон, а трьох знищили", - зізнався морпіх "Жека".

Як повідомляв УНІАН, українські військові медики прооперували члена російської диверсійно-розвідувальної групи, який отримав поранення внаслідок наближення до позицій українських військових і був залишений на полі бою іншими членами ДРГ.