Вона понесе важку поразку в цій війні.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що 29 серпня для армії РФ і для російського суспільства почалася катастрофа.

Про це він сказав в ході розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, українська військова стратегія враховує психологічний моральний вплив на окупантів.

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"Солдати дізнаються, що підмога не підійде, тому що переправа зруйнована. Вони дізнаються, що не зможуть відійти, бо переправа зруйнована. І з кожним днем, з кожною годиною ми будемо підвищувати в них почуття безнадійності. Це частина плану", - пояснив він.

Арестович переконаний, що в таких умовах російський солдат буде задаватися питанням, що він робить на цій війні, але відповіді не знайде.

Радник ОП вважає, що росіяни повинні усвідомити, що вони понесуть важку поразку.

"Це буде катастрофа для російських військових і їх суспільства. Вона почалася 29 серпня, в активну фазу перейшла. Зараз ми здійснили перелом. Це довга дорога до смерті. До громадянської, моральної, психологічної, політичної. Володимир Володимирович, у вас там нічого не свербить? Це ваш кінець починається", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ВСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках півдня.

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