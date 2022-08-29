На оприлюдненому відео окупант стверджує, що ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони.

Деякі підрозділи окупаційних військ Росії під тиском ЗСУ вже тікають з займаних позицій на Херсонщині.

Про це повідомили в Оперативному групованні військ "Каховка".

Мова йде про 109-й полк так званої "ДНР", який покинув свої позиції, а також російських десантників, які були їх підтримкою, проте втекли з поля бою. На оприлюдненому відео один з окупантів скаржиться, що ЗСУ вже провали першу лінію оборони й обстрілюють позиції росіян з танків, артилерії та авіації.

Відео дня:

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - коментують ситуацію на полі бою в ОГВ "Каховка".

Там також оприлюднили карту, на якій можна побачити, як саме вдалося порушити логістику ворога.

ДОПОВНЕНО. Пізніше інформацію про втечу зазначених ворожих підрозділів з поля бою підтвердила "Суспільному" керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

У коментарі "Громадському" Гуменюк додала, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

Раніше сьогодні в Генштабі повідомили, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування українських військ.

Напередодні в ОК "Південь" відзвітували про знищення ворожих систем "Ураган" і "Панцир", а також чотирьох десятків окупантів. Також повідомлялося про знищення установок С-300, якими росіяни обстрілювали Миколаїв.