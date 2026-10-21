320 днів на 'нулі': воїнів 65-ї бригади три доби виводили на евакуацію

Після виходу з позицій бійцям потрібно було пройти 18 кілометрів пішки до точки, звідки їх уже можна було забрати.

Чотирьох бійців 65-ї механізованої бригади ЗСУ вивели з "нуля" після 320 днів перебування на позиціях. До евакуації вони йшли три доби, подолавши 18 кілометрів. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Зазначається, що, коли на Запоріжжі почалися дощі й тумани, то це саме та погода, яка дозволяє замінити хлопців на позиціях, забрати поранених і загиблих, підвезти БК і продукти, бо на півдні за сонячного літа довкола все проглядається на кілометри.

"Поміняли 4 бійців одного з батальйонів 65 бригади. Втомлені, змучені і знесилені, вони не втратили бойовий дух і не зневірилися у своїй роботі. "Новоандріївка – наша!" – це почуття виконаного обов’язку тримає солдата краще за всі стимулятори. Вони готові "підремонтуватися" і повернутися у стрій – і це не завчені пропагандистські гасла, а суть їхньої роботи – захищати своє. Вони чесно виконували свій солдатський обов’язок, коли доводилося відбивати атаки, слухати дзижчання смерті у небі і скучати за рідними. І не просили їх поміняти", - йдеться у повідомленні.

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У бригаді зауважили, що пробували замінити бійців неодноразово за цей неповний рік – одна група заміни загинула, не дійшовши до позицій; інші отримували поранення і змушені були відійти. Лише пізньої осені спроба була вдалою.

"Це відповідь на закиди всім тим, хто звинувачує командування, що воно не хоче міняти своїх бійців на позиції. А правда дуже проста і страшна – це війна дронів і артилерії, тут ротації відбуваються лише по негоді. Така ціна кожного збереженого кілометра рідної землі, яку боронять ці хлопці тут, на Оріхівському напрямку", - заявили в бригаді.

Після виходу з позицій бійцям потрібно було пройти 18 кілометрів пішки до точки, звідки їх уже можна було забрати. Цей шлях зайняв три доби. Потім була не менш небезпечна дорога на броні по кіл-зоні до побратимів, де їх одразу чекали медики.

Евакуація українських вісйькових – останні новини

Як повідомляв УНІАН, оператори БПЛА Сухопутних військ України провели унікальну операцію з евакуації пораненого військового повітряним дроном з фронту. Боєць 30 окремої механізованої бригади під час перебування на позиції зазнав поранення та потребував евакуації. Однак її неможливо було провести наземним роботизованим комплексом через велику кількість російських БПЛА та заміновану територію. Тому для евакуації використали важкий гексакоптер українського виробника, який військові 92 ОШБр модернізували відповідно до вимог операції.

У Сухопутних військах наголосили, що врятований військовий не просто чекав на евакуацію, а й навіть у надскладних умовах продовжував відбивати атаки ворога. У підсумку бійця успішно доправили до точки евакуації. Зараз він лікується та проходить реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує.

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