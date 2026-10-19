В Україні вперше евакуювали пораненого військового з фронту повітряним дроном (відео)

Наразі життю військового нічого не загрожує.

Оператори БПЛА Сухопутних військ України провели унікальну операцію з евакуації пораненого військового повітряним дроном з фронту. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ.

Зазначається, що боєць 30 окремої механізованої бригади під час перебування на позиції зазнав поранення та потребував евакуації. Однак її неможливо було провести наземним роботизованим комплексом через велику кількість російських БПЛА та заміновану територію. Тому для евакуації використали важкий гексакоптер українського виробника, який військові 92 ОШБр модернізували відповідно до вимог операції.

"Надзвичайно складна операція, але результативна. Це історична подія, це наступний етап евакуацій поранених, до якого ми всі прийдемо. Тепер починається серйозна системна робота, щоб такі місії відбувалися постійно", – зазначив Напалм, командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр, який брав участь у підготовці дрона.

У Сухопутних військах наголосили, що врятований військовий не просто чекав на евакуацію, а й навіть у надскладних умовах продовжував відбивати атаки ворога. У підсумку бійця успішно доправили до точки евакуації. Зараз він лікується та проходить реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує.

"Ми передали нашому побратиму спеціальну амуніцію, записали відеоінструкцію, як цим користуватися. Дуже тішуся, що все вдалося. Операція була гарно спланована, дуже багато людей було задіяно", – зазначив дронар 2 механізованого батальйону 30 омбр на псевдо Чорний, який керував гексакоптером.

Повітряні дрони для евакуації: що відомо

Раніше про створення першого повітряного дрона для евакуації військових повідомляло видання Associated Press.

Журналісти зазначали, що дрон здатен нести вантаження до 150 кілограмів, чого достатньо для евакуації пораненого разом з бронежилетом та бойовим спорядженням. Дальність польоту дрона становить 15 кілометрів, а максимальна швидкість – до 105 км/год.

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