Підлість як зброя, або чи готова Україна до "великої війни"

Росія та її маріонетки на Донбасі шукають будь-який привід для "великої війни". І промацують варіанти, як її було б найкраще розпочати. Причому так, щоб звинуватити у всьому Україну.

На передовій ворог – проросійські сили – вже за кількасот метрів від позицій української армії.

«На тому боці вони розганяють чутки про нібито український наступ, радять евакуювати дітей до Росії», - розповідає спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

І це дуже погана ознака. Тому що вже зараз вони шукають привід для великої війни. І в них є безліч варіантів, як його створити.

Ворог пробивається на українську землю у притаманній окупантам підступний спосіб.

Спеціальна протипіхотна міна, прицільно скинута з дрона, пробила дах і встала в бойове положення посеред спальні в одному з прифронтових будинків.

«ПОМ-2 одразу стає на бойовий взвод, її неможливо розмінувати, тільки підривати», - розповідає ТСН.Тижню старший спостережної групи СЦКК Євгеній Шило.

ПОМ-2 – міна, схожа на павука-хижака, який розкидує павутиння, полюючи на здобич. За словами саперів, ця міна вишибним зарядом стає на «лапки» та розкидає «ниточки»: «Якщо хтось зачепив саму нитку, спрацьовує датчик, і спрацьовує міна».

Дим після вибуху ще не розвіявся, а військові знайшли металевий кожух, - єдину деталь від міни, яка завжди залишається цілою. Напис на зеленому металі - то ще один уражаючий елемент, адже звинувачує українців у військовому злочині, який вчинили самі окупанти.

«Міна - це не тільки летальна зброя, а й інформаційна», - підкреслює спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

Наприклад, хтось з місцевих після вибуху знаходить цю залізяку, і читає на ній: «Наша земля Україна, слава нації, смерть ворогам». А також бачить ще й знак СС. Тобто, бойовики, вбиваючи мирне населення російською зброєю, налаштовують його проти України.

Росія - єдина у світі країна, яка виробляє, зберігає і використовує міни ПОМ-2, адже вона не підписала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. Але в Кремлі давно начхали на закони гуманізму.

«Ми впевнені, що це робиться навмисно, саме по житловому сектору, саме по цивільних особах», - розповідає ТСН.Тижню про ситуацію з посиленням обстрілів мирного населення на Донбасі підполковник В’ячеслав Скоряк.

Цього тижня смертоносні пристрої окупанти масовано розкидали у Майорську, біля контрольно-пропускного пункту в'їзду та виїзду з окупованої території. Безпілотник з повітря навмисно замінував будівлю поруч з чотириповерхівками, в яких живуть люди.

Місцева мешканка Марина розповідає ТСН.Тижню, що зараз стало дуже страшно. «Адже вже одвикли від «бабах»!», - каже вона.

Схоже, окупантам потрібно було, щоб загинув хтось із цивільних. Аби підняти хвилю обурення проти українських військових серед тих, хто щиро чекає приходу Путіна на українську землю. Саме на таких людей, які готові повірити в будь-які фейки про «розп’ятих хлопчиків» та «зґвалтованих бабусь», розраховує ворог.

Не дивно, що в російських телеефірах повсякчас чутно: «Якщо виникне нова Срєбрєніца…», «Потрібно довбанути так, щоб Придністров’я та ЛДНР возз’єднались...», «Ми можемо стати агресором, який провалився, а можемо стати успішним агресором».

В Росії вже майже все готове для того, щоб стати «успішним агресором». 35 тисяч бойовиків зібрані на окупованих територіях. А навколо України Москва розгортає угруповання, яке вже налічує 110 тисяч бійців. Прокремлівські медіа радять вбивати неслухняних українців чимось більш серйозним, аніж звичайне озброєння.

«Єдине, що можна зробити, це довбанути один раз так, щоб можна було перегрупувати весь світ… З залученням усього, чого завгодно», - каже лідер прокремлівського руху «Суть часу» Сергій Кургінян.

Що то таке їхнє «чим завгодно», здогадатись не важко. На підсилення Чорноморського флоту перекидають кораблі з Балтики та Каспію. Росія оголосила, що збирається закрити зону біля Керченської протоки для іноземних суден. Відчувши за спиною силу, проросійські найманці на Донбасі підспівують в унісон Москві.

«Не може бути миру без війни», «З Україною потрібно говорити лише з позиції сили, тільки так», - це розповсюджені думки серед бойовиків.

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Скасування заходу американських есмінців в Чорне море в Україні сприйняли як зраду, втім, союзники швидко знайшли заміну американським кораблям. Вона готується вийти з британського Портсмута. Це - ракетний корабель, протичовновий фрегат і - вишенька на тортику - авіаносець «Королева Єлизавета» з новітніми винищувачами Ф-35 та гелікоптерами для полювання на підводні човни.

Британська преса обіцяє, що в травні ця армада пройде через Босфор у Чорне море.

А іноземні військові давно вже тут. У Яворові американські інструктори, разом з іншими союзниками по НАТО, роблять все можливе, аби навчити українських солдатів воювати краще, ніж російські.

«Сполучені Штати вже надали військову допомогу Україні на суму два мільярди доларів. І ця допомога охоплює широкий спектр напрямків. Багатонаціональна група з підготовки українських військових - лише один з них… Також ми надаємо оборонні системи, щоб Україна могла захищатися, коли на неї нападають… Ця допомога довготривала, і ми готові її надавати й далі», - розповіла ТСН.Тижню очільниця американської дипмісії, тимчасовий повірений у справах США в Україні Кристина Квін.

Втім, досвід інших країн свідчить: якщо хочемо вижити, варто розраховувати лише на свої сили. Українська армія відпрацьовує кілька варіантів оборони.

На поточному тижні в різних регіонах країни стартували військові та протидиверсійні навчання. Причому з повним наближенням до реальності. Тим часом, прості хлопці під похмурими териконами знають, - саме вони візьмуть на себе перший удар оскаженілого російського агресора.

На питання, чи страшно їм, відповідають: «Страшно завжди й усім, але, думаю, ми впораємося… Ми їх гарно зустрінемо, у них не буде тут легкої прогулянки».

Наразі складається враження, що агресор надто багато говорить про повномасштабну війну для того, щоб вона почалася. Адже нападник завжди використовує ефект несподіванки. Як це було з Кримом.

Втім, навіть, якщо ворог не відмовиться від агресивної стратегії, цього разу несподіванки вже не буде.

Андрій Цаплієнко, Сергій Азаренко, В’ячеслав Скоряк, Марічка Кужик, Орест Малькут, Віталій Ткачук

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