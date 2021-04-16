Кораблі USS Donald Cook та USS Roosevelt знаходяться у Середземному морі.

Пентагон відмовився направляти ракетні есмінці до Чорного моря через побоювання зростання напруги між Росією та Україною.

Про це повідомляє Politico з посиланнями на поінформовані джерела.

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Переміщення кораблів до Чорного моря не є яким-небудь новим сигналом, зауважило одне з джерел у коментарі журналістам. ВМС США проводять 8-9 таких транзитів на рік. Та все змінилося у зв’язку з ескалацією на Донбасі.

Вашингтон вирішив не здійснювати переміщення, щоб уникнути непотрібної ескалації ситуації, пояснив виданню співрозмовник.

Кораблі USS Donald Cook та USS Roosevelt знаходяться у Середземному морі. Вони були у кількох днях від Чорного моря, тому після ухвалення зазначеного рішення есмінцям довелося різко змінювати курс.

Що цьому передувало

Минулого тижня американські ракетні есмінці USS Donald Cook («Дональд Кук») і USS Roosevelt («Рузвельт») вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися у водах Чорного моря до 4-5 травня.

Інформація про наміри США надіслати в регіон свої два військові кораблі з’явилася на тлі зростання напруженості через стягування російських військових до кордону з Україною і в анексований Крим.

15 квітня агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться. ЗМІ пишуть, що США відкликали попередження про проходження кораблів, яке вони раніше надіслали владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре.

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Автор: Яна Ставська