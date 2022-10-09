Пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться на окупований півострів та з нього поромом.

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов визнав, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів

Про це йшлося у його дописі в Telegram.

За словами окупанта, рух автомобільною частиною Кримського мосту з 9 жовтня здійснюється лише легковими авто.

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"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.

Голова окупаційної влади додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вранці 8 жовтня на мосту виникла сильна пожежа. Згодом стало відомо, що обвалилися два автомобільні прольоти та пошкоджена залізнична гілка.

У Росії причиною руйнувань назвали вибух вантажівки. А джерело УНІАН у правоохоронних органах розповіло, що це спецоперація СБУ.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, президент РФ Путін перекладе провину за руйнування мосту на Міноборони РФ.

У британській розвідці стверджують, що і без того обмежені здатності Росії постачати своє угруповання ресурсами на тимчасово окупованих південних територіях України знизяться ще сильніше.

Полковник у запасі та військовий пілот-інструктор Роман Світан спрогнозував повне знищення Кримського мосту. Це дозволить створити "котел" на території півострова.

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