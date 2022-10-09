Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов визнав, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів
Про це йшлося у його дописі в Telegram.
За словами окупанта, рух автомобільною частиною Кримського мосту з 9 жовтня здійснюється лише легковими авто.
"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.
Голова окупаційної влади додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.
Вибух на Кримському мосту: що відомо
Вранці 8 жовтня на мосту виникла сильна пожежа. Згодом стало відомо, що обвалилися два автомобільні прольоти та пошкоджена залізнична гілка.
У Росії причиною руйнувань назвали вибух вантажівки. А джерело УНІАН у правоохоронних органах розповіло, що це спецоперація СБУ.
На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, президент РФ Путін перекладе провину за руйнування мосту на Міноборони РФ.
У британській розвідці стверджують, що і без того обмежені здатності Росії постачати своє угруповання ресурсами на тимчасово окупованих південних територіях України знизяться ще сильніше.
Полковник у запасі та військовий пілот-інструктор Роман Світан спрогнозував повне знищення Кримського мосту. Це дозволить створити "котел" на території півострова.