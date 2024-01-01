За словами президента, мобілізація – "це про всіх нас, це мобілізація всіх зусиль".

Зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років і зменшення підстав для звільнення не є популярними в Україні, але альтернативи цьому кроку нині немає. Про це в інтерв'ю виданню The Economist заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, мобілізація – це "не лише те, що солдати йдуть на фронт - це про всіх нас, це мобілізація всіх зусиль".

"Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Скажімо чесно, ми переключилися на внутрішню політику. Це вибір, який українцям доведеться зробити. Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначати вибори. Змінити закон, конституцію. Але забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію", - сказав глава держави.

ЗМІ зазначає, що майже через два роки повномасштабної війни Зеленський втратив свою юнацьку енергію. Але він як і раніше твердо переконаний, що Україна не може відмовитися від свого плану перемогти Росію.

"Найважливіша професія, якою може займатися українець на даний момент, — це бути в Україні. А для наших західних партнерів — це бути з Україною. Якщо немає сил, то або йди геть, або посунься. Ми не відступимо", - зазначив глава української держави.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що буде з відстрочкою для багатодітних батьків через посилення мобілізації в Україні. Так, право на відстрочку дійсне лише тоді, коли діти ще є неповнолітніми та знаходяться на утриманні військовозобов’язаного. При цьому якщо такий громадянин виявить бажання, він може бути мобілізований добровільно за згоди ВЛК.

Також УНІАН писав про те, як правильно оформити відстрочку від мобілізації по догляду за хворим.

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