У документі також уточнюється, що громадяни зобов'язані проходити медичний огляд.

Законопроект про вдосконалення мобілізації і військового обліку, який внесли до Верховної Ради, передбачає уточнення щодо осіб, які мають право на відстрочку.

У пояснювальній записці до законопроекту №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" зазначено, що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:

особи з інвалідністю I або II групи або тимчасово непридатні особи;

особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення шести років;

вагітні жінки;

чинні народні депутати та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

При цьому звільнити від призову на військову службу хочуть:

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абітурієнтів і студентів денної або дуальної форм навчання, і тих, хто здобуває рівень освіти, що перевищує раніше за однією спеціальністю, а також докторанти денної або дуальної форми;

наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, що мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники вищої освіти, наукових установ та організацій, що мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої або професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Крім того, не підлягають призову українці, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти в період АТО.

Також пропонується дати дворічну відстрочку від призову для військовозобов'язаних, які проходили військову службу в період воєнного стану і були звільнені в запас. Що стосується військовозобов'язаних, які пройшли полон, то пропонується їх позбавити їх від необхідності призову. Ці категорії можуть бути призвані за їх згодою.

Документ пропонує відстрочити призов на шість місяців військовозобов'язаним, звільненим від строкової військової служби в період воєнного стану. Право на відстрочку матимуть державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Військовослужбовцям, які пройшли полон, хочуть надати додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення на 90 календарних днів.

Також пропонується задіяти органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних і військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій у заходах з мобілізації.

У документі також уточнюється, що громадяни зобов'язані проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних установах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, ставати на військовий облік за місцем знаходження в разі переїзду під час проведення мобілізації, з'являтися в територіальні центри комплектування і соціальну підтримку і військових частин після оголошення мобілізації, мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, що пред'являється на вимогу за законом.

Новий законопроект про мобілізацію - останні новини

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект Про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Документ передбачає ряд змін-від зниження мобілізаційного віку до відповідальності за неявку до військкомату.

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