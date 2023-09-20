Командування сил територіальної оборони проведе службове розслідування обставин заяв Сари Ештон-Чірілло.

Командування ЗСУ відсторонило від посади спікера сил тероборони, сержанта-трансгендера Сару Ештон-Чірілло за"неналежні висловлювання". Раніше вона пригрозила "відплатою" російським пропагандистам.

"Заяви сержанта Ештона-Чірілло в останні дні не були схвалені командуванням тероборони і командуванням ЗСУ. При проведенні військових дій проти агресора Сили оборони України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", - сказано у повідомленні сил тероборони ЗСУ.

Командування сил територіальної оборони проведе службове розслідування обставин таких заяв.

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"Будуть прийняті відповідні рішення. Сержанта Сара Ештон-Чирілло буде негайно усунуто з посади до завершення розслідування", – додали там.

Призначення Сари Ештон-Чірілло спікером ВСУ

Влітку цього року новим спікером Сил оборони стала трансгендер із США Сара Ештон-Чірілло. Ця новина змусила росіян буквально битися в істериці і виливати в мережу хвилі хейту і критики.

Сара Ештон-американка, яка з березня 2022 року захищає Україну. Вона служить в ТРО ЗСУ молодшим сержантом і є бойовим медиком, має поранення. Вона має велику американську аудиторію в соцмережах-з 25 червня по 23 липня охоплення її аудиторії тільки в Твіттері склав 28,3 млн користувачів.

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