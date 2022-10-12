Генерал Марк Міллі наголосив, що український народ і Україна значно постраждали, але витримали і стали натхненням для всіх.

Російські навмисні повітряні удари по цивільним об'єктам критичної інфраструктури в Україні - це військовий злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6"), яке відбулось у Брюсселі.

"Впродовж останніх кількох днів Росія посилила свої удари по цивільній інфраструктурі, електростанціям і дамбам. Росія навмисно завдала удари по цивільній інфраструктурі з метою заподіяння шкоди цивільним. Її удари були спрямовані на людей похилого віку, жінок і дітей України. Невибіркові та навмисні атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин відповідно до міжнародних правил війни", - наголосив Міллі.

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Він сказав, що український народ значно постраждав, але витримав і став натхненням для всіх.

"Країни, які зібрались сьогодні, віддані допомагати Україні обороняти себе. Україна продовжує боротьбу хоробро і з честю. Українські військові продовжують здобувати прогрес, як ви це бачите з їхнього контрнаступу", - додав він.

Міллі наголосив, що українські військові воюють надзвичайно добре.

Він підтвердив, що сьогодні Контактна група обговорювала задоволення поточних потреб України, а також підтримку на довгостроковий період.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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