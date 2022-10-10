Окупаційні війська запускали ракети з Каспійського регіону, а також Чорного моря.

Російські окупаційні війська зранку 10 жовтня атакували Україну високоточними ракетами.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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"Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію із 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" – з кораблів у Чорному морі. ОТРК "Іскандер" наземного базування – з різних напрямків. Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ "Торнадо-С", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Протиповітряною обороною ПС ЗСУ у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ сьогодні збито близько 45 ракет російських окупантів, а також знищено 9 дронів-камікадзе Shahed-136.

Ракетний терор України

Зранку 10 жовтня росіяни масово обстрілювали територію України, в тому числі енергетичні об’єкті.

Зафіксовані "прильоти" в Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому та інших містах. В деяких з них зникло електропостачання.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

Заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що станом на зараз по Україні з ранку було випущено 83 ракети, 43 з яких знищено силами ППО.

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