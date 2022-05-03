За його словами, українські Збройні сили зможуть перейти до контрнаступу.

Американський ленд-ліз, який вже допоміг переломити хід історії під час Другої світової війни, в сьогоднішніх реаліях допоможе українським Збройним силам суттєво переломити ситуацію на фронті.

Про це повідомив військовий експерт, голова Експертної ради Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Леонід Поляков в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, щоб українці мали змогу уявити, що таке американський ленд-ліз та його роль у світовій історії, потрібно звернутись до історичні даних, які свідчать про те, що Радянський союз програв би, принаймні, перший початковий етап війни без допомоги американців.

"Всі чули висловлювання Путіна, що росіяни могли б самі перемогти у Другій світовій війні, без українців, а допомога від США по ленд-лізу суттєвої ваги не мала. Але це абсолютна брехня. Про це говорять цифри. Під час Другої світової війни радянська армія мала на озброєні реактивних систем залпового вогню "Катюша" 26 тис. Тільки 600 з них монтувалися на базі радянського ГАЗ-АА ("полуторки") і майже всі вони були знищені. Всі решта були встановлені на базі американських грузових автомобілів "Студебекер" Вся транспортна авіація складалася з американських літаків "Дуглас". Всі паровози, а це біля 2 тисяч, були американські. Більше 7 тис. танків, 50 тис. вантажних автомобілів. Навіть український льотчик Іван Кожедуб, який вважається найрезультативнішим асом авіації Другої світової війни, воював на американському літаку. Все було отримано в рамках американського ленд-лізу", - зазначив Поляков.

Військовий експерт констатував, що в рамках сьогоднішнього дня американський ленд-ліз допоможе Україні суттєво переломити ситуацію на фронті.

"Якщо наша країна зможе швидко та на постійній основі отримувати допомогу озброєнням по ленд-лізу від США, то це суттєво вплине на хід війни. Українські військові сили зможуть перейти до контрнаступу", - акцентував Поляков.

Військовий експерт зазначив, що вже зараз можна побачити, як поступово починаються зміни у ході бойових дій.

"Якщо подивитись на обстановку по всій лінії фронту, то вже декілька днів російські війська не мають суттєвих просувань. Вони не намагаються кожен день нас атакувати, тому що посилюється наша артилерія. Поки противник масовано застосовує свою артилерію, оскільки має більше боєприпасів. Але ми вже починаємо так звані "артилерійські дуелі". Наприклад, згідно офіційних даних за вчорашній день, тільки за одну добу було знищено більше 30 російських артилерійських установок. Це практично артилерійський дивізіон. Якщо протидія ворожій артилерії буде відбуватись такими темпами, українським військам буде набагато легше перейти в контрнаступ. Вогньова потужність нашої армії буде й надалі збільшуватись", - зазначив Поляков.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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