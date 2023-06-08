Російські війська втрачають позиції на флангах Бахмута.

ЗСУ ведуть наступ на Бахмутському напрямку. Вони перейшли від оборонних операцій до наступальних і просунулися на деяких ділянках від 200 до 1000 м.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що окупанти перекидають свої резерви в Бахмут для підготовки глибокоешелонованої оборони. Крім того, російські війська втрачають позиції на флангах Бахмута.

Як зазначили аналітики, за деякими даними в даний час ЗСУ ведуть контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки і в районі Берхівки, а також на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки.

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Крім того, експерти вказали, що російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. За даними українського Генштабу, ЗСУ відбили 13 російських наземних атак у Мар'їнці.

Ситуація в Бахмуті

ЗСУ в Бахмуті вимотали ПВК "Вагнер", тому до початку літа найманці були виведені з міста. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Бахмуті ліквідовано 21 тис. "вагнерівців".

7 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що у Бахмуті сили оборони України продовжують рух на флангах, а росіяни втрачають позиції.

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