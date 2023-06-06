Українські захисники на цьому напрямку отримують все найкраще.

У Бахмуті Збройні сили України ліквідували 21 тисячу найманців ПВК "Вагнера". Ще 60 тисяч бойовиків отримали пораненн.

"21 тисяча "вагнерівців" знищена у Бахмуті, 60 тисяч - поранені. Тобто втрат 81 тисяча "вагнерівців". На жаль, у нас теж були втрати, але їх не можливо порівняти навіть", - заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, українські захисники на Бахмутському напрямі отримують найкраще та найновіше озброєння, яке Україні надсилають західні партнери.

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"Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, все новітнє люди отримували на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було сформувати", - наголосив очільник держави.

Ситуація у Бахмуті - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 5 червня ЗСУ просунулися ще на понад 1,5 км під Бахмутом. Вони зайняли панівні висоти на півдні Бахмута через що окупанти були змушені перейти в оборону.

Спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий говорив, що ЗСУ в Бахмуті досягли головного - виснажили ПВК "Вагнер".

Загалом з початку вторгнення росіяни втратили вже близько 211 тисяч 150 своїх солдатів.

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