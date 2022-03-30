Зрадник показав росіянам незахищений шлях.

Чинний депутат Ізюмської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Фомічевський завів в Ізюм Харківської області російських окупантів.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищенну дорогу до Ізюма, державний зрадник - Анатолій Фомичевський", - заявив Стрельник.

Він зазначив, що "саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів". "Але, на жаль, мирні мешканці стали заручниками цих боїв, а прирекли їх на ці страждання зрадники Ізюма!" - наголосив він.

"Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає. Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша Армія!" - додав депутат міськради.

Напередодні повідомлялося, що в районі міста Ізюм було збито ворожий винищувач-бомбардувальник і безпілотний літальний апарат.