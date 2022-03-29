Супротивник втратив "всепогодний" винищувач-бомбардувальник, зазначили в повітряному командуванні "Схід".

У небі над Харківщиною в районі міста Ізюм збито ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

"І знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашій ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ вдерлася на територію України рано-вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Харків та Ізюм.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 29 березня в нашій державі було знищено близько 17 тис. 200 окупантів і, зокрема, 127 літаків, 129 гелікоптерів та 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Також захисники України ліквідували 1 710 ворожих бойових броньованих машин, 597 танків супротивника, 303 артилерійські системи, 96 реактивних систем залпового вогню та сім кораблів/катерів.

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