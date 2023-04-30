Андрій Лінійчук двічі був поранений і двічі повертався на фронт.

Легендарний український військовий, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Андрій "Кельт" Лінійчук загинув у бою, повідомили на сторінці бригади в Facebook. Він відзначився тим, що став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України та збив рекорну кількість ворожих "пташок".

"Під час запеклих боїв з російськими окупантами Андрій двічі був поранений і кожен раз не міг дочекатися, коли закінчиться лікування, щоб повернутися до побратимів. На жаль, під час чергового ворожого обстрілу він загинув. … В боях за Україну ми втратили побратима та справжнього Аса! Однак справа його – буде ще довго жити! Його вихованці будуть так само охороняти небо та знищувати ворожі повітряні цілі!", – йдеться в повідомленні бригади.

Побратим загиблого воїна Олександр розповів, що "Кельт" був наполегливим і відповідальним – з нього брали приклад.

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"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія", – каже Олександр.

Про загибель військового також повідомий Поліський університет, у якому він навчався.

"На війні загинув випускник факультету лісового господарства та екології Поліського національного університету, наша гордість Андрій Лінійчук. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Героя. Світла пам’ять про справжнього патріота, який віддав своє життя за Україну, її кращу долю, навіки залишиться в наших серцях", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Андрія Лінійчука (позивний Кельт)

25-річний Андрія Лінійчука родом з Любарщини (Житомирська область). Він здобув освіту за напрямком "лісництво" в Поліському університеті і одразу після цього – як і планував зі шкільних років – став до лав ЗСУ. Влітку 2020 року "Кельт" підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ. Повномасштабне вторгнення росіян зустрів на Донеччині, під Горлівкою – на позиціях ЗРК "Стріла", у розрахунку якої тоді працював.

Воїн назавжди вписав своє ім’я у військову історію не лише України, а й Великобританії. В Україні він відзначився як зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника. На його рахунку – 16 ворожих "Орланів", 1 Zala, бойовий вертоліт Ка-52. За видатні успіхи у травні 2022 року він був нагороджений орденом "За мужність". Крім цього, він був першим воїном, що здійснив бойове застосування британського переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet (модифікація Starstreak).

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