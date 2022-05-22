Воїни розповіли, як працюють по повітряних цілях противника в окремому сюжеті.

Бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили два безпілотника "Орлан-10" окупантів. Вони також розповіли в спеціально підготовленому сюжеті, як працюють по повітряних цілях ворога.

Відео опублікував прес-центр командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Два БПЛА спалили за допомогою прицільних пострілів з ПЗРК Stinger. Залишки від збитих "Орлан-10" бійці показали на відео.

У ролику спочатку демонструється, як десантники йдуть на позиції і готують ПЗРК до пострілу. Потім показується наведення на ціль, залп і влучення в безпілотник.

"Ну кацапських тут ми підбили два "Орлана" [з] Stinger. Хлопці, які приїжджали з "Перуном", теж зробили одного "Орлана", — повідомив один з бійців.

"Літаки [ворожі] працюють на граничних дистанція. Ось скільки летить його ракета, з такої дистанції він робить її пуск. Звичайно, ні про яку точність тут мова не йде. Куди потрапила, туди потрапила. Гелікоптери противника намагаються працювати — намагаються працювати на гранично низьких висотах, використовуючи певні складки місцевості. Але і їх нам вдається вражати", — повідомив інший солдат.

Далі він розповів, що українські захисники мають можливість використовувати кращі зразки переносних зенітно-ракетних комплексів. У жодній армії світу не було одночасно американських, британських і навіть радянських ПЗРК. У цьому, за словами воїна, унікальність ЗСУ.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники збили 470 ворожих БПЛА. Вісім з них "приземлили" за останню добу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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