Бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили два безпілотника "Орлан-10" окупантів. Вони також розповіли в спеціально підготовленому сюжеті, як працюють по повітряних цілях ворога.
Відео опублікував прес-центр командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Два БПЛА спалили за допомогою прицільних пострілів з ПЗРК Stinger. Залишки від збитих "Орлан-10" бійці показали на відео.
У ролику спочатку демонструється, як десантники йдуть на позиції і готують ПЗРК до пострілу. Потім показується наведення на ціль, залп і влучення в безпілотник.
"Ну кацапських тут ми підбили два "Орлана" [з] Stinger. Хлопці, які приїжджали з "Перуном", теж зробили одного "Орлана", — повідомив один з бійців.
"Літаки [ворожі] працюють на граничних дистанція. Ось скільки летить його ракета, з такої дистанції він робить її пуск. Звичайно, ні про яку точність тут мова не йде. Куди потрапила, туди потрапила. Гелікоптери противника намагаються працювати — намагаються працювати на гранично низьких висотах, використовуючи певні складки місцевості. Але і їх нам вдається вражати", — повідомив інший солдат.
Далі він розповів, що українські захисники мають можливість використовувати кращі зразки переносних зенітно-ракетних комплексів. У жодній армії світу не було одночасно американських, британських і навіть радянських ПЗРК. У цьому, за словами воїна, унікальність ЗСУ.
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники збили 470 ворожих БПЛА. Вісім з них "приземлили" за останню добу.
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