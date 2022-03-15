За його словами, основні сили РФ спрямовані на Маріуполь, в зону ООС і на Миколаїв. У Києві практично нічого не залишилося.

Радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що Київ ми не здамо.

"Це я вам гарантую!"- сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, зараз оперативна обстановка така: російські війська зрозуміли, що наступати одночасно в п'яти місцях - це дуже важкий розвиток. Визначилися з оперативним напрямком і кинули основні сили на Маріуполь, в зону ООС (там вони намагаються створити оперативне оточення) і на Миколаїв. У Києві практично нічого не залишилося.

"Те, що вони тут пострілюють, це для того, щоб у нас була ілюзія, що російські війська тут. Вони на нас "тиснуть": що нам нікуди діватися, Кадиров записав "страшне" відео і так далі. Як військова людина я можу сказати, що їм немає чим наступати на Київ. Скільки б резервів вони не нашкрябали, наступ на Київ - це чистої води самогубство. Вони на це не підуть!"- зазначив Арестович.

Вас також можуть зацікавити новини: