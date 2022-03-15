Кличко закликав киян підготуватися до тривалого перебування вдома.

У Києві запроваджують комендантську годину з сьогоднішнього вечора до ранку четверга.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

"Із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - комендантська година в Києві. Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні - 15 березня, з 20:00 - в Києві запроваджується комендантська година. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня", - зазначив Кличко.

Він закликав киян підготуватися до перебування вдома упродовж двох діб, за сигналу тривоги - в укритті.

Раніше повідомлялося, що під обстріл у Києві сьогодні потрапили кілька багатоповерхівок, а також приватний будинок на Осокорках. Крім того, вибухова хвиля пошкодила фасад станції метро "Лук'янівська".

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