За його словами, він не пов'язаний з очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович пояснив поспіх, з яким російські загарбники прагнуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Свою думку він озвучив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Перше - це потрібно для внутрішніх російських цілей. Або хтось дав слово, мовляв, ми до 1 червня і т.д. якісь розклади внутрішні в російській верхівці, хтось щось комусь пообіцяв, боїться проотвечаться. Народу треба доповісти, що цілі виконані. Якийсь кризовий момент в російському керівництві. І в цей кризовий момент їм потрібен успіх.

За його словами, поспіх не пов'язаний з тим, що вони очікують контрнаступу ЗСУ.

"Друге. Враховуючи кількість їхніх емісарів на Заході, це відверта спроба скупки голосів західних політиків. Вони, мабуть, хочуть Заходу показати якусь здатність вирішувати свої завдання і забезпечити втягування України в дискусію про "Мінську-3" так званому", - зазначив Арестович.

Раніше повідомлялося, що російські війська несуть втрати на Донбасі.

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