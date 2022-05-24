Зараз це їх головне завдання.

Російські окупанти зараз намагаються оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь".

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути - від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання - зробити "новий Маріуполь", - сказав радник голови ОП.

Він зазначив, що зараз там дуже складна ситуація для українських військ.

"Безперервні удари артилерією і авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєвєродонецьк, там ситуація керована", - зазначив Арестович.

Раніше повідомлялося, що Росія готується до тривалої війни проти України.

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