Російські окупанти зараз намагаються оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь".
Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути - від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання - зробити "новий Маріуполь", - сказав радник голови ОП.
Він зазначив, що зараз там дуже складна ситуація для українських військ.
"Безперервні удари артилерією і авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєвєродонецьк, там ситуація керована", - зазначив Арестович.
Раніше повідомлялося, що Росія готується до тривалої війни проти України.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Російські війська несуть втрати на Донбасі: бійці угруповання ОС відбили 9 атак
- Росіяни обстріляли 39 населених пунктів Донбасу: загинули щонайменше 14 людей
- Американський аналітик попередив про оточення росіянами Сєвєродонецька і назвав терміни