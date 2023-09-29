Росіяни поцілили ракетою по закладу громадського харчування.

Ввечері 29 вересня армія РФ атакувала літаками житловий квартал Херсона: ракетою було знищено місцевий заклад громадського харчування.

Черговий воєнний злочин проти України окупанти здійснили близько 16:40. Відео з наслідками атаки по місту показав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування", - вказав він.

За словами чиновника, під час атаки росіяни скинули дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку. Наразі інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

Окупанти провели атаку під українськими прапорами

Сьогодні командир окремої групи української аеророзвідки із позивним "Мадяр" заявив, що окупанти спробували замаскуватися під ЗСУ, взявши для атаки український прапор.

Йдеться про танкову бригаду РФ, яка спробувала штурмувати позиції військ України з жовто-блакитним стягом. Врешті така провокація завершилася "сумно". "Отримали (окупанти - УНІАН) нормально", - розповів командир.

Він також уточнив, які плани загарбників вдалося порушити зривом провокації.

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