Противник намагався повернути українську територію, яку нещодавно втратив.

Окупанти вдаються до провокацій не тільки на Чорному морі. На одному з напрямків російські загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ, маскуючись українськими прапорами, розповів командир окремої групи української аеророзвідки із позивним "Мадяр".

"Хробачі танки штурмували під жовто-блакитним прапором. Отримали нормально", - розповів він.

За його словами, противник намагався прорватися на танках та бойових машинах піхоти, однак українські захисники порушили плани загарбників. Військовий уточнив, що окупанти хотіли відвоювати втрачені раніше українські території.

"Хотіли в наглу щось відтяпати", - каже "Мадяр". За його даними, внаслідок такої атаки приблизно десять ворожих танків та "бех" перетворилися на консерви.

Розвідник оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як ворожа техніка рухається по українській землі. Зокрема, видно, як танки стріляють "з коліс", рвуться вперед, але деякі з них майже відразу зупиняються через удари ЗСУ та перетворюються у смолоскипи. Попри це, інші загарбники продовжують "атаку".

"Мадяр" дивується з того, куди рвуться ворожі одиниці та зазначає, що у цьому "прориві" немає жодного сенсу.

Серед оприлюднених епізодів цієї ворожої атаки – рух танку, на якому зверху сиділи шість окупантів. Судячи за все, його екіпаж у якусь мить розуміє безглуздя своєї поведінки, розгортається та починає рушити у зворотному напрямку. Кілька росіян тікають пішки, він їх підбирає "на борт"

"Таксі подане, запакувалися", - коментує "Мадяр". Згодом по цьому танку стається приліт – російська техніка вибухає.

Мадяр показав, як окупанти влаштували "маскарад", як російська техніка йшла, піднявши жовто-блакитні прапори.

Провокації РФ - останні новини

Експерти попереджали про провокації, які окупанти можуть влаштувати в Чорному морі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошував, що Росія може атакувати будь-який танкер чи балкер, незалежно від того, під чиїм вони прапором, щоб дискредитувати Україну.

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