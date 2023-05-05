Збройні сили України вкотре потішили "полюванням" на техніку ворога на одному з напрямків фронту. На цей раз росіяни недорахувалися одразу двох гармат.
Відповідне відео показав СтратКом ЗСУ. В кадрі артилеристи 40-ої бригади імені Великого князя Вітовта показали "запальне" знищення техніки ворога.
Артилеристи ЗСУ "підсмажили" гармати окупантів на фронті
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Нагадаємо, що напередодні в мережі з'явилося не менше драйвове відео знищення ворожої техніки, проте вже з кривавими подробицями.
Внаслідок вдалої роботи ЗСУ окупанти не дорахувались одного зі своїх "товаришів". Мертвяка довелося тягнути посеред поля двом російським "нещастям".