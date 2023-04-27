Ці польскі гаубиці стали ціллю "номер один" з боку окупантів через значну ефективність на фронті.

Збройні сили України розповіли про особливості польскої самохідної гаубиці (САУ) "Краб", яка стала справжньою мішенню для росіян на фронті через свої характеристики.

Про це йдеться у сюжеті, який опублікував СтратКом ЗСУ в Telegram. Український військовий з позивним "Муза" розповідає, що окупанти полюють на "Краби" за допомогою своїх дронів "Ланцет".

"Найбільшу небезпеку для цієї САУ "Краб", як і для інших засобів артилерійської боротьби, становлять саме "Ланцети" - розповів він.

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За його словами, військові намагаються закрити доступ до САУ спеціальною сіткою, яка унеможливлює влучання дронів.

Військові зазначили, що в середньому залп "Крабів" складає до 6 пострілів за хвилину - цього зазвичай достатньо для ефективних ударів по російським танкам. Перевага польских "щипунів" - поєднання мобільності та маневреності, які здатна показати бойова машина, не втрачаючи потужності пострілів.

"Якщо ми говоримо про швидкість займання бойової позиції, про швидкість та точність виконання бойових завдань, про влучність, маневреність, то безумовно - це про цей екземпляр", - каже "Муза".

ЗСУ вразили маневрами на САУ "Краб"

Нагадаємо, що наші військові досить талановито справляється з керуванням західної техніки, попри те, що до повномасштабної війни з РФ Україна не мала на озброєнні більшість моделей сучасної техніки, якою зараз підтримують Київ партнери.

Про те, що ЗСУ швидко навчаються на полігонах не раз казали західні інструктори, які допомогали нашим героям, зокрема, й познайомитися з польскими САУ "Краб". Це 155-мм самохідна артилерійська установка, яку Варшава передала ЗСУ ще на початку вторгнення ворога.

Нещодавно ЗСУ показали, як потужно працюють на передовій завдяки САУ "Краб".

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