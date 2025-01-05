Артилерія не справляється, дрони не літають: у мережі розкрили деталі наступу ЗСУ на Курщині

Російська армія не очікувала масованого наступу в Курській області, тож не підготувалася до такого розвитку подій.

Збройні сили України пішли у масований наступ в Курській області Росії. Російська артилерія не справляється, а дрони падають під дією українських засобів РЕБ.

Про це повідомляє російський проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформовані джерела у військових колах. Зазначається, що з Суджанського району з використанням бронетехніки йде атака у напрямку Бердін-Велике Солдатське.

До Курської області на тлі наступу ЗСУ терміново прибув заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

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"ДРГ ЗСУ були помічені у самому хуторі Бердін та в окрузі. Наступ українських військових у Курській області йде дуже щільними рядами, артилерія ЗС РФ не справляється. Також під час наступу було заглушено всі радіочастоти і навіть інтернет. Тому оператори БПЛА безсилі - поки працює РЕБ ЗСУ піднімати дрони в повітря марно", - зазначає канал.

Наступ ЗСУ на Курщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська армія пішла у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області Росії. Для ворога ця операція виявилася повною несподіванкою.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - повідомили в ЦПД.

Наступ також підтвердив очільник ОП Андрій Єрмак. Згодом і у Міністерстві оборони Росії підтвердили наступ ЗСУ в Курській області, що почався вранці 5 січня.

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