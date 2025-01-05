Українська армія пішла у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області Росії. Для ворога ця операція виявилася повною несподіванкою.
Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, наразі Сили оборони працюють над розвитком наступу.
"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - зазначив Коваленко.
Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив наступ ЗСУ на Курщині. Він зазначив, що росіяни отримують по заслузі.
"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - сказав він.
Бої на Курщині: останні новини
Як писав УНІАН, в Курській області РФ Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти у місті Льгов. Ворог зазнав втрат серед офіцерського складу. а вже через кілька днів ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.
Водночас Bloomberg зазначає, що якщо російські зусилля в Курській області стануть більше осмисленими, вже до весни вони зможуть витіснити ЗСУ з російської території.