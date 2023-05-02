На цих напрямках фронту посилила обстріли ворожа артилерія.

Армія РФ посилила артилерійський вогонь одразу на трьох напрямках фронту на сході України. Йдеться про околиці Бахмута, Часового Яру та Хромового.

Про потужні обстріли повідомив кореспондент "Радіо Свобода", який знаходиться на передовій.

"Сьогодні дуже сонячно, ясно. Розпочалися такі активні обстріли і Часового Яру, і Хромового, і в Бахмуті. Потужні бої, артилерія прям не затихає. Вогонь ведеться практично безперебійно", - зазначив він.

На Бахмутському напрямку посилилися бої

Нагадаємо, що сьогодні спікер Східного угруповання військ української армії Сергій Череватий повідомив про значні втрати ворога на Бахмутському напрямку.

Він констатував, що за добу ЗСУ провели 17 боїв з окупантами та ліквідували понад 100 окупантів. Також небоєздатні через поранення понад 120 осіб - це надвеличезні добові втрати для росіян.

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