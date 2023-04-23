Сьогодні агресор активно обстрілює Херсонщину.

У неділю російські окупанти значно посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про появу плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра. Про це в ефірі телемарафону заявила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, інформація про нібито присутність українських військових на лівому березі Дніпра в Херсонській області принесла чимало проблем. Реагуючи на ці повідомлення, окупанти суттєво посилили атаки по правому березі. В результаті були зруйновані близько 30 житлових будинків і школа, постраждали цивільні.

"Натхнений такою інформацією ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підтягнув артилерію і намагався довести всіма силами, що він ще утримує позиції. Саме такі наслідки має інформаційний вкид в умовах гібридної війни. Тому треба дуже виважено підходити до інформації", – заявила Гуменюк.

Відео дня

Спікер підкреслила, що аналітики американського Інституту вивчення війни, які на весь світ повідомили про плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра під Херсоном, спиралися на повідомлення російських "воєнкорів".

"На жаль, наше медіа суспільство ще не готове адекватно реагувати в умовах інформаційної війни. Сподіваюся, що цей урок буде дуже потужним і повчальним", – заявила Гуменюк.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра - що відомо

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 22 квітня йдеться, що Збройні Сили України нібито почали контрнаступ і зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

За даними ISW, є достатньо географічно прив'язаних відео і повідомлень від російських "військових кореспондентів", що підтверджують це. Також зазначається, що російські окупанти утримують оборону в Олешках та Новій Каховці.

Після цього Гуменюк виступила із заявою, в якій не підтвердила і не спростувала цю інформацію, але розкритикувала сам факт поширення подібних повідомлень.

Вас також можуть зацікавити новини: