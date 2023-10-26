Знищено три установки ППО.

Ракети ATACMS, про збиття яких відзвітувало Міністерство оборони Російської Федерації, влучили по російських позиціях в Луганській області.

Про це повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело. За їхніми даними, обидві тактичні балістичні ракети вдарили по позиції групи протиповітряної оборони. В результаті удару знищено три зенітні установки С-400.

"Все саме так. Дві ракети ATACMS були знищені внаслідок прямого попадання по позиції групи протиповітряної оборони Збройних сил Росії в Луганській області і ціною 3 установок С-400, що знаходяться там", - йдеться в повідомленні.

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"Збиття" ракет окупантами: що відомо

Вчора в російському Міністерстві оборони заявили, що їм вдалося вперше перехопити дві ракети ATACMS. Також в мережі з'явилися фотографії нібито двигуна такої ракети.

Сьогодні в Повітряних силах Збройних сил України, коментуючи ці заяви, сказали, що такі твердження потрібно підкріплювати доказами.

"Треба мати докази. Якщо від ATACMS вони сфотографували двигун, який після удару знайдений..., це не означає, що вони його збили", - сказав представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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