Безпілотники завітали, зокрема, до російської столиці.

В ніч проти середи, 21 серпня, пʼять регіонів РФ, включно зі столицею – Москвою – були атаковані безпілотниками. Цю атаку прокоментував очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Сьогодні ми провели кілька операцій з використанням безпілотників", – заявив він у коментарі виданню The War Zone.

Окрім атаки на центр радіотехнічної розвідки, ГУР також атакувало безпілотниками аеропорт "Остаф'єво" в Москві та авіабазу "Міллерово" в Ростовській області. Загалом було використано близько 50 безпілотників, повідомив Буданов.

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Наразі невідомо, чи було завдано шкоди об'єктам.

"Ми зараз з'ясовуємо", – сказав Буданов.

Наголошується, що аеропорт "Остаф'єво" слугує багатьом цілям Міністерства оборони Росії. У 2018 році там було збудовано кілька масивних круглих антенних решіток, що надало об'єкту відкритої місії стратегічних сигналів та/або зв'язку. Також можливо, що був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московському регіоні загалом.

Атака дронів по Росії

У ніч проти 21 серпня атаки безпілотників і ракет зафіксували мінімум у п'яти регіонах Росії. Мер Москви Собянін повідомляв, що російська ППО нібито збила десять безпілотних літальних апаратів, що летіли у напрямку російської столиці. Цю атаку мер столиці Росії назвав однією з наймасштабніших "за весь час".

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив відновлення атак по Москві. За його словами, це повʼязано з тим, що українські спроможності зростають до такого рівня, коли атаки на Москву можуть ставати ще ефективнішими, ніж рік чи півтора року тому.

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