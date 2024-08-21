У Росії збивали десятки дронів у різних регіонах.

У ніч на 21 серпня атаки безпілотників і ракет зафіксували мінімум у п'яти регіонах Росії.

Як пише у Теlegram мер Москви Сергій Собянін, ППО збила десять "ворожих" безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які летіли у напрямку російської столиці. Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших "за весь час".

Крім того, БПЛА зафіксували над Брянською та Тульською областями РФ. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив про знищення 23 дронів. На сайті міністерства з регіональної безпеки зазначено про збиття двох безпілотників над Тульською областю.

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Тим часом голова Ростовської області Василь Голубєв пише про ракетну атаку - на заході регіону ніби збили одну ціль.

Над Білгородом та Білгородським районом також працювала система ППО. "Збито кілька повітряних цілей", зазначив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

У всіх випадках росіяни стверджували, що нема ані жертв, ані руйнувань.

Атаки дронів на РФ

На початку липня Служба безпеки України та Головне управління розвідки провели успішну операцію із ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції у трьох областях Російської Федерації.

В ніч на 22 липня було атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю.

Днями у Російській Федерації безпілотні літальні апарати атакували залізничний міст.

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