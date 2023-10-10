"Спікери" РФ запевняли, що ніколи не будуть обстрілювати портову інфраструктуру, але згодом хизувалися влучанням.

У ВМС ЗСУ прокоментували заяви російських пропагандистів про те, що армія РФ атакує українські порти, зокрема, розташовані на Одещині, через нібито зброю, яка є на їх території.

Свою думку висловив під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. За його словами, імовірно наразі ворог відчуває дефіцит ракет.

"Через те росіяни зараз збільшують проміжок часу між артилерійськими обсягами застосуванням крилатих ракет. Тобто, вони потребують деякий час, щоб зібрати певну кількість ракет. Як ви бачите, в кожній хвилі (удару, - УНІАН) ракет стає менше. Тому що зараз вони працюють з конвеєру", - каже речник.

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Він вважає, що окупанти вимушені чекати, поки їхній військово-промисловий комплекс надолужить ту кількість ракет, яка їм потрібна для того, щоб здійснити чергову масовану атаку. Плетенчук нагадав, що окупанти, коли завдають ударів по Україні, застосовують, зазвичай, не одну-дві, а значно більше ракет.

Під час брифінгу йшлося, що наразі загарбники застосовують багато дронів. На думку Плетенчука, по перше, для них це більш дешевий варіант. По-друге, росіяни можуть таким чином досягти масовості, "до якої вони звикли", та, по-третє, їхня головна мета - великою кількістю ударних дронів перевантажити систему української ППО.

"Тому вони запускають велику кількість ударних безпілотників, бо розраховують, що хоча б кілька досягли своєї цілі. А цілі у них, в першу чергу, наша припортова інфраструктура", - додав Плетенчук.

Він нагадав, що саме спікери з боку Російської Федерації після закінчення дії зернової угоди казали в інформаційному просторі: вони ні в якому разі не будуть обстрілювати портову інфраструктуру, що Росія так не робить і "Путін не такий". Однак згодом, буквально через два-три місяці, саме ці спікери хизувалися тим, як "знищують" інфраструктуру України. Тому, як підкреслив речник, розраховувати на якусь адекватність з боку росіян неможливо.

Також він прокоментував заяви представників Російської Федерації про те, що удари завдають по портовій інфраструктурі, тому що там, за їхньою інформацією, знаходиться військова техніка.

"Насправді розглядати їхні заяви, як привід для дискусії, не бачу сенсу. Тому що російська пропагандистська машина, до якої входить весь пул їхніх ЗМІ, прес-служб, чого в принципі не має бути за стандартами, кажуть тільки брехню та дискредитували себе ще у 2014 році. Протягом 9 років вони лише підтверджують своє амплуа", - наголосив Плетенчук.

Війна в Україні - російська атака 10 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі південь України зазнав масованого удару. Зокрема, протягом майже трьох годин понад три десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар.

Силами підрозділів ППО знищено 27 дронів типу "Shahed-131/136", із яких 23 - на Одещині. Військові повідомили, що сталося влучання по логістичній інфраструктурі регіону.

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