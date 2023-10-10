Десятки ударних дронів протягом майже трьох годин з різних напрямків заходили на удар.

Вночі південь України зазнав масованого удару, який російська армія завдала по цивільних об’єктах. Як повідомили у Силах обороні півдня, ворог знов вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах.

Протягом майже трьох годин понад три десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар. Силами підрозділів протиповітряної оборони знищено 27 БпЛА типу "Shahed-131/136": один - на Миколаївщині, три - на Херсонщині, 23 - на Одещині.

"На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали", - наголосили у Силах оборони.

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Протягом ночі у соціальних мережах жителі Одеси повідомляли, що чують "дзижчання" дронів у різних частинах міста.

Про нічну атаку також повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який зазначив, що саме Одещину російські військові атакували протягом трьох годин. Він також повідомив про влучання в інфраструктуру та вкотре закликав населення реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі росіяни атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе, знищено 27 із 36 БпЛА. Окрім того, у ніч на 10 жовтня ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив майже півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони й по цивільних об’єктах України. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті - останні дані

Нагадаємо, ворог розпочав атаки на багатьох напрямках, українські захисники відбили атаки на шести напрямках фронту. Загалом відбулося майже чотири десятки бойових зіткнень на фронті. Зокрема, в зоні відповідальності підрозділу "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області, на Лиманському напрямку - сім атак ворога в районі Макіївки Луганщини. Також на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.

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